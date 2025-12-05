俳優の甲斐翔真が、デビュー10周年を記念したライブ『KAI SHOUMA Anniversary 10 YEARS』を2026年2月27日、28日、3月1日の3日間にわたりヒューリックホール東京にて開催する。 （関連：Snow Man 岩本照、『SASUKE』世界大会やミュージカル再演で大活躍夢を叶えて夢を見せるアイドル像） 2026年は甲斐にとってデビュー10周年を迎えるアニバーサリーイヤー。本公演は、甲斐