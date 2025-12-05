天童市によりますと、5日の午前9時30分ごろ、山形県天童市山元地内で親子とみられるクマ２頭が目撃されました。 【写真を見る】親子とみられるクマ2頭目撃近くには住宅も天童市山元（山形） 市が注意を呼びかけています。