【その他の画像・動画等を元記事で観る】 二宮和也が2025年6月に刊行した初の新書『独断と偏見』が、年間ブックランキングで11冠を獲得する快挙を達成した。 ■獲得した年間ランキング 「オリコン年間BOOKランキング2025」ジャンル別「タレント本」1位（オリコン調べ。集計期間：2024年12月2日付～2025年11月24日付） 「オリコン年間BOOKランキング2025」形態別「新書」 1位（オリコン調べ。集計期間：2024年12月2日付&#