ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手にトレード話が浮上した。米スポーツ専門サイト『The Athletic』が4日（日本時間5日）に報じたもので、リーグ関係者によるとトレード交渉の席で名前が挙がっているという。 ■問題視される低い守備力 大谷翔平投手が本塁打を打った際、ベンチ前で真っ先に出迎え、“ヒマワリの種シャワー”を浴びせるT・ヘルナンデス。日本のファンにもお