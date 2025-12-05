2025年12月4日、韓国メディア・プレシアンは、12月3日の「非常戒厳」宣言から1年を迎えるのを前に、収監中の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が日本メディアの取材に応じたと報じた。記事によると、尹前大統領は日本の読売新聞の書面でのインタビューに回答し、24年12月3日に自らが発動した非常戒厳について「国民を弾圧した過去の戒厳とは違う」と主張。「数時間で国会の解除要求を受け入れた。国会を無力化する意図はなかった