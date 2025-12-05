5日（金）、欧州バレーボール連盟（CEV）が開催する女子チャンピオンズリーグ（WCL）のリーグラウンド2ndレグが行われ、石川真佑が所属するセリエA女子のノヴァーラが、トルコのフェネルバフチェとホームで対戦した。 ヨーロッパの各国リーグの上位チームが集うWCL。リーグラウンドはグループAからEまでの5グループ各4チームに振り分けられ、