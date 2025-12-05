漫画『呪術廻戦』が、2026年1月５日発売の『少年ジャンプGIGA』2026 WINTERにて特集されることが発表された。表紙イラストを原作者・芥見下々氏が描き下ろすほか、描き下ろしイラストを使用した豪華付録がついてくる。【画像】怖すぎ！禪院直哉ギラつきホロブロマイド他の付録ステッカーなど中でも注目は『少年ジャンプGIGA』史上初の付録となる・缶バッジ６種セット。虎杖悠仁、乙骨憂太、禪院真希と描き下ろしイラストの伏