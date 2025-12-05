5日、俳優の木南晴夏さんが、第2子を出産したことを所属事務所が発表しました。【写真を見る】【木南晴夏】第2子出産を報告「母として、そして俳優としての木南晴夏の応援の程、今後ともよろしくお願い申し上げます」夫は玉木宏所属事務所は、「弊社所属の俳優 木南晴夏ですが、第二子を出産いたしました」と発表。「生活が落ち着いてきたこともあり、この場をお借りしてご報告させていただきます」と、木南さんの現状を報告しま