東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(毎週土曜23:40 〜24:35)第9話に出演する木村祐一のコメントが公開された。『介護スナックベルサイユ』場面カット○木村祐一が演じるのはおでん屋のオヤジ6日放送の第9話では、リラ(森日菜美)がベルサイユで働くことになった理由が明らかに。リラにとっての「ベルサイユにいる必要」とは何なのか。今回もまりえ(宮崎美子)が優しく手を差し伸べる。そして、幼い頃に人生の