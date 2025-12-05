大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)で司会を務める綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサー。6年ぶり4回目の司会となる綾瀬は、20代、30代、40代と紅白司会を務めることになり、「全世代制覇を目指します!」とユーモアを交えて天真爛漫に話した。『第76回NHK紅白歌合戦』の司会を務める綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜撮影:蔦野裕放送100年を締めくくる節目