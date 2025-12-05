Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年12月5日は、これ1本で2台同時充電とPD3.1対応の最大140W出力が可能なUGREEN（ユーグリーン）の「140W 2in1 USB-C to USB-Cケーブル（1.5M）」が、お得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREEN 140W