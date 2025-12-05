大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)で司会を務める綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーにインタビュー。本番への意気込みやお互いの印象など話を聞いた。『第76回NHK紅白歌合戦』の司会を務める綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜撮影:蔦野裕放送100年を締めくくる節目となる今年の紅白。綾瀬は2013年、2015年、2019年に続き4回目、有吉は2023年、2024年に