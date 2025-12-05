【モデルプレス＝2025/12/05】M3LOGINの佐藤かれんが12月4日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し、話題になっている。【写真】2ヶ月11kg減量成功のアイドル「お腹細くて羨ましい」話題のビキニ姿◆“2ヶ月で11kg減”話題の佐藤かれん「サ活」でビキニ姿披露佐藤は「サ活」とつづり、サウナ帽子を被ったビキニのショットを披露。引き締まったボディが際立つ黒のビキニ姿を披露している。◆佐藤かれんのビキニショットが話題