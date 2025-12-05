大相撲、木曽郡上松町出身の御嶽海の活躍を願い、巡業などで着る特製の着物が完成し4日、長野市でお披露目されました。落ち着いたベージュ色に仕立てられた存在感のある着物。4日、長野市の善光寺大勧進では御嶽海の来場所での活躍を願い、着物の祈祷が行われました。着物は御嶽海と10年以上、親交のある長野市在住の友禅師、林部貢一さんが制作したもので、着物の販売を行う「たちばな」が仕立てなどを担当しました。糸から