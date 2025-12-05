大阪府と奈良県にまたがる標高１１２５メートルの金剛山で５日、初冠雪が観測された。麓の大阪・千早赤阪村が発表した。午前８時時点で山頂付近の気温は氷点下２度で、約５センチの積雪があるという。山頂に設置されたライブカメラでも、同時間帯から白く雪が積もる様子が映し出されていた。同村によると、昨年より５日遅かった。