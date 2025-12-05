女優の満島ひかり（40）が5日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTRでゲスト出演。ゲストでスタジオに登場した俳優の柴咲コウについて語った。2人は映画「兄を持ち運べるサイズに」で初共演。柴咲の印象についてインタビューを受けた。「もう、コウちゃんったらー！ってなる。先輩なんですけど妙な可愛らしさがあって」と魅力を伝える満島。「先輩なんですけど私にとって妹のような可愛らしいところがあって」と説明し