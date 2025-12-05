俳優の木南晴夏さん（40）が第2子を出産したことを、5日に所属事務所が発表しました。所属事務所は書面で「弊社所属の俳優 木南晴夏ですが、第二子を出産いたしました。生活が落ち着いてきたこともあり、この場をお借りしてご報告させていただきます」と発表。続けて「なお、本日が子供の誕生日ではありません。誕生日、性別等はプライバシーもあるためお伝えできないことをご容赦ください」としています。最後に「母として、そし