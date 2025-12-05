スペイン産の豚肉などの輸入がストップし、関連業界への影響が懸念されている。生肉のほか、名産の生ハムも輸入停止。同じく禁輸が続くイタリア産生ハムの代替として定着しているスペイン産が調達できなくなったことで、流通や外食では混乱が広がりそうだ。農水省はスペインの野生イノシシでアフリカ豚熱が発生したことを受け、同国の豚肉製品について11月28日から輸入の一時停止措置を講じた。日本にとってスペインはカナダ