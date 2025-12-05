レアル・マドリードは4日、イングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルドの負傷を発表した。ラ・リーガ第19節のアスレティック・ビルバオ戦では先制ゴールとなったキリアン・ムバッペのゴールをアシストし、リーグ戦初アシストを記録したが、左足を痛め54分には負傷交代を強いられた。負傷状況が注目されていたなか、同選手は左足の大腿四頭筋前部直筋に筋肉損傷があると診断された模様。クラブは離脱期間を明かしては