リーグアンのASモナコは日本時間5日、公式サイトで南野拓実が11月のクラブ月間MVPに選出されたことを発表した。同賞はモナコファンの投票によって決し、最も多く指示を得た選手が受賞する。南野は65%の投票率で、モハメド・サリスとフォラリン・バログンを抑えてトップとなった。クラブの公式サイトでは、南野の11月の活躍をクローズアップ。特に同賞受賞に大きく影響を与えた理由として、リーグ第14節のパリ・サンジェルマン戦の