アールエヌティーホテルズは、リッチモンドホテル浅草の全客室と共用部を改修し、12月1日にリニューアルオープンする。リニューアルのデザインコンセプトは「Minimal Luxury（ミニマルラグジュアリー）静寂と調和」。客室はワイドベンチとサイドテーブルを備えた「モデレート」83室、「コーナーモデレート」5室、ファミリーでの滞在に適した「ツイン」4室、「ユニバーサルツイン」1室、「コンフォートツイン」5室、「プレシャス