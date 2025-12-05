LFAの名は次世代へレクサスは2025年12月5日、バッテリーEV（BEV）スポーツカーのコンセプトモデル「Lexus LFA Concept」を世界で初めて公開しました。 【画像】これが電動版「LFAコンセプト」です！このモデルは、豊田章男会長の「クルマ屋が残していくべき技術・技能を、次の世代に受け継いでいかなければならない」という想いのもと、同時発表の「GR GT」「GR GT3」と共に開発が進められています。ベテランから若手へと受け