NTTドコモは、2026年5月頃にdアカウントの「dアカウント設定アプリへのプッシュ通知による認証」の提供を終了し、「パスキー認証」に統一すると発表した。これにより、プッシュ通知認証に必要だった「dアカウント設定アプリ」の設定が不要となる。 「パスキー認証」に統一後は、「いつもパスキー設定」を設定しているユーザーと設定していないユーザーで対応が異なる。