祖父母らに向けてニセ電話詐欺の被害防止を呼び掛けるため、園児が年賀はがきを投函しました。 諫早市の認定こども園で行われた「年賀はがき作戦」は、ニセ電話詐欺に気を付けてもらおうと諫早警察署が企画し、園児42人が参加しました。 園児たちは自分の手形を押した年賀はがきを投函しました。 （園児） 「詐欺ストップ」 （園児） 「絶対だましちゃダメ」 警察によりますと、今年、県内で確認された