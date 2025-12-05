元日向坂46の加藤史帆が、CBCテレビで20日深夜0時58分から放送される単発ドラマ『離魂、トドケ』で主演を務めることが決定した。【動画】様子がおかしすぎる？加藤史帆主演ドラマ特報＆コメント動画加藤が演じる主人公・華は、自分が見た対象物に魂を乗り移せる超能力者 (＝「離魂(りこん)能力」)。夫である翔の怪しい行動に勘づいた華が、超能力を使って追い詰めようとする異色の夫婦ドラマ。華の夫・翔役を瀬戸利樹が、翔が