Ｊ１のＧ大阪は５日、ＭＦファンアラーノの契約満了を発表した。２０２２年７月に加入し、ブラジル人らしいテクニシャンとしてインサイドハーフなどで出場。攻撃にアクセントを生み、２０２３年には２８試合に出場し、７得点を挙げた。ファンアラーノはクラブを通じて「サポーターの皆さん、クラブ関係者の皆さん、テクニカルスタッフの皆さん、メディカルスタッフの皆さん、選手のみんな、ガンバ大阪でともに働くことができ