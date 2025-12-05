FIFAワールドカップ26の組み合わせ抽選会が5日（金）に開催される。史上初の3カ国共催となり、出場国もこれまでの32カ国から48カ国へと大幅増に。改めて抽選会の基本情報をおさらいする。■どこで何時から？抽選会は開催国の1つであるアメリカのワシントンD.C.にあるジョン・F・ケネディ・センターで行われる。時間は2025年12月5日（金）の26時（6日（土）の2時）にスタート予定となっている。ジョン・F・ケネディ・センター