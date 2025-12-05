フリーアナウンサーの辛坊治郎氏（69）が5日、X（旧ツイッター）を更新。おこめ券をめぐる自身の見解を示した。鈴木憲和農相が物価高対策として打ち出している、自治体による「おこめ券」について、大阪・交野（かたの）市の山本景市長、箕面市長の原田亮氏が相次いで「配布しない」と宣言している。辛坊氏は「お米券を配る最大の理由は、米暴落を防いで、高く買いすぎた米流通業者、農協を守ることにある」と指摘。「ガソリン元売