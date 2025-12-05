TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が5日までに、公式X（旧ツイッター）で、牧場を訪れるファンに向け注意喚起を行った。公式Xでは「皆さまへのお願い」と題し「ロイヤルファミリーをみてとってもかわいいお馬さんに実際にふれあいたくなった皆さま！そんな皆さまにお願いです実際に牧場を訪れる際は必ずルールを守るようお願い申し上げます」と呼びかけた。続けて「ルールは各牧場によって異なります。それぞれの牧場に確