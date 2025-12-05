ＴＢＳの良原安美アナウンサー（３０）が５日、自身のインスタグラムを更新。年内の放送をもってすべての番組を卒業し、来年１月で退社することを発表した。良原アナは「年内のオンエアをもって全ての番組を卒業し、２０２６年１月、ＴＢＳテレビを退社します」と報告。退社について「自らのキャリアと向き合い、新たな挑戦に向けた前向きな決断です」と明かした。立教大学時代は「ミス立教大学」に選出。「ＮＥＷＳＺＥＲ