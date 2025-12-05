ソフトバンクの秋広優人内野手（２３）が５日に福岡市内の球団事務所で契約更改に臨み、現状維持の２４５０万円でサインした。今季は５月にリチャードとの交換トレードで大江とともにホークスに入団。新天地では２２試合の出場で打率２割８厘、１本塁打、４打点の成績に終わった。秋広は「トレードもあって混乱するシーズンではありましたけど、やってみたら悔しい成績で。去年はジャイアンツがリーグ優勝して、今年も（ホーク