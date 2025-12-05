【モデルプレス＝2025/12/05】俳優の庄司浩平が12月3日、自身のInstagramを更新。上裸にベストを着た写真を公開し、話題となっている。【写真】26歳話題のBL俳優、斬新ファーベストからのぞく驚きの肉体美◆庄司浩平、ベストから見える肉体美庄司は、頭に本を3冊乗せ、上裸にプードルファーをあしらったベストを着用した写真を投稿。ベストからは鍛えられた腕が伸びている。◆庄司浩平の投稿に反響この投稿には「上腕二頭筋かっこ