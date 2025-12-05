日清製粉ウェルナは今年も、東京都渋谷区で4〜25日の期間展開されるイルミネーションイベント「青の洞窟SHIBUYA」(主催:「青の洞窟SHIBUYA」実行委員会)に特別協賛する。3日の点灯式には岩橋社長も列席。ゲストとして俳優の多部未華子さんも登場し、イベント開幕に華を添えた。渋谷公園通りから代々木公園ケヤキ並木を青一色の光で彩る、青の洞窟のイベントは2014年に東京･中目黒で「Nakameguro 青の洞窟」として初開催され、16年