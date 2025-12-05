メ～テレ（名古屋テレビ） 今シーズン最も強い寒気の影響で、岐阜県飛騨地方では、雪が降り続いています。 岐阜県では午前11時に白川村で38cm、飛騨市河合で46cmなど、今シーズン初めての本格的な積雪となっています。 平野部でも朝の冷え込みが強く、名古屋市で12月下旬並みの2.2度まで下がったほか、豊田市では、最低気温がマイナス0.1度と、今シーズン初めて氷点下の冷え込みとなりました。