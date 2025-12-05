メ～テレ（名古屋テレビ） 5日朝早く、愛知県豊田市でバイクが歩いていた人をはねたとみられる事故があり、歩行者が死亡、バイクの運転手が意識不明の重体です。 5日午前6時ごろ豊田市西田町の県道で通行人から「バイクと歩行者の交通事故」と119番通報がありました。 警察によりますと、この事故で道を歩いていた豊田市の中山正勝さん（86）が死亡、バイクを運転していた20代とみられる男性が意識不明の重体です。