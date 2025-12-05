――上期を振り返って将来を見据え、当社のみならず国内製油産業にとっても大きな環境の変化となり、メーカーとしてコスト構造の在り方について転換点になる上期だった。構造改革を進めていかないといけないと改めて認識した。上期の決算は減収減益となり、課題は抱えている。特にコスト環境は厳しく、適正な価格形成をお客様にご理解いただきつつ価格改定を進めたが段階的に留まり、改めて価格形成の難しさを痛感した半年だった。