ananの撮影現場でタレントの方やスタッフの皆さんに大好評だった個性豊かな7つの差し入れお弁当を、担当者の推薦コメント＆裏話とともに紹介！ さらに、Xでのお弁当投稿が人気を呼んでいる、お人形のメルちゃんに試食してもらいました。とっても可愛い、“らしさ”あふれる感想に注目です。メルちゃん今年33周年を迎えた、世代を超えて多くの子どもたちから愛され続けている可愛いお世話人形。Xの公式アカウント（@mellchan_dayo）