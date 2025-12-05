冬型の気圧配置の影響で５日も県内は北部を中心に雪となりました。現在、大北地域に大雪警報が発表されています。午前8時半ごろの長野市・JR長野駅前です。小雪が舞う中、足早に歩く人の姿が見られました。５日午前10時現在の各地の積雪は白馬で「29センチ」、小谷で「24センチ」信濃町で「18センチ」などとなりました。現在、大北地域には大雪警報が発表されています。6日正午時までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで大