11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！あっという間にもう12月になってしまいましたね。街中がどんどんクリスマスムードに染まって煌びやかになっているのを見て、イルミネーションって素敵だなぁと、クリスマスって綺麗