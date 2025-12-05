「PAGEBOY（ページボーイ）」が、世界中で愛されているセサミストリートとコラボレーションしたホリデーコレクションを2025年12月4日（木）より発売！セサミストリートらしいポップなデザインを取り入れ、PAGEBOYらしいクールでモードなスタイルに仕上がっています。新作ニットや雑貨アイテムは、ギフトにもぴったり。自分用にも、大切な人への贈り物にも最適なアイテムが揃って