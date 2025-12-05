1989年に漫画家デビュー、その後、膠原病と闘いながら、作家・歌手・画家としても活動しているさかもと未明さんは、子どもの頃から大の映画好き。古今東西のさまざまな作品について、愛をこめて語りつくします！（写真・イラスト：筆者）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *ハリウッド黄金期の代表作私はこの映画を今まで何回見ただろう。「ハリウッド黄金期の代表作・不朽の名作」の評価は今もって不動だが、実際何回見て