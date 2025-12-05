ソフトバンクは5日、大津亮介投手の背番号を『26』から『19』に変更すると発表した。大津は22年ドラフト2位でソフトバンクに入団。１年目の23年はリリーフで46試合に登板して、2勝、13ホールド、防御率2.43の成績を残し、24年からは先発に転向。昨季は19試合・119回1/3を投げ、7勝7敗、防御率2.87。今季は12試合・65回2/3を投げ、6勝2敗、防御率1.92だった。ソフトバンクの背番号19と言えば、甲斐拓也が20年から巨人にFA移籍