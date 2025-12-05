バスケットボール、Bリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡は4日、中谷麻登（なかたに・まあと）と選手契約を結んだことを発表した。ポジションはPG。背番号20。大阪府出身の中谷は、2001年生まれの24歳。身長177センチ、体重76キロ。昨春日本経済大を卒業し、実業団チームなどを経て今年10月から練習生としてチームに参加していた。中谷はクラブを通じ「ここからが本当の勝負だと思っています。覚悟をもって日々努力してい