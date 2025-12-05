Âç¹¥¤­¤ÊÀèÇÚ¤ÈÂçËþµÊ¤Ç¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÀèÇÚ¥¢¥Ê2¿Í¤È²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¿¿²Æ¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò¡¢º£¹¹ ¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¡Ö½é·Ú°æÂô¡¢Âç¹¥¤­¤ÊÀèÇÚ¤ÈÂçËþµÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Æ±¶É¤ÎÀÐÀî¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¡¢¸µÆ±¶É¥¢¥Ê¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹õÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÇò¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï