南米屈指の実力国であるウルグアイには、サッカー史に刻まれた特別な重みがある。ワールドカップの第１回大会の開催国として優勝し、ブラジルで行なわれた第４回大会でも世界の頂点に立った。その歴史は今も国の誇りであり、領土や人口から見れば小国に類するウルグアイが、国際舞台で示してきた競争力の象徴でもある。長らく“古豪”と呼ばれ、2010年の南アフリカ大会でディエゴ・フォルランを擁してベスト４に進出。現代サッ