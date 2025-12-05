日本サッカー協会のオフィシャルサプライヤーを務めるアディダスジャパンが12月５日、「サッカー日本代表2026ユニフォームのクリエイティブパートナーに歌い手・Adoを起用する」と発表した。同社はホームページで「世界へ挑む圧倒的な表現力と、多彩な歌声で物語を紡ぐAdoの姿が、 日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指していくパートナーとして、コラボレーションが実現