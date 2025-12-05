県ははしかに感染したことが分かった男性が、北広島町内のスーパーや医療機関を利用していたとして注意を呼び掛けています。 県によりますと、ベトナムから帰国した３０代の男性は、先月２３日 北広島町のスーパーを利用したあと発熱し、町内の医療機関を受診しました。 抗体検査をしたところ、４日 はしかに感染したことがわかったということです。 県内の感染者は今年に入って３人目となります。 県