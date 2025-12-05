５日から広島市内などを走るタクシー運賃が値上がりしました。燃料費の高騰などが理由です。 若森明日香記者「タクシー運賃の改定に伴い、今運賃が書かれたシールが張り替えられていきます」 広島市や廿日市市などを走るタクシーの初乗り運賃の上限は１．２３６ｍ６７０円だったのが１．１５０ｍ７００円となり、距離に応じた加算運賃の上限も３００ｍで１００円となります。 この改定はタクシー