１月に起きた江田島市の山火事について、海上自衛隊の爆破訓練で飛散した高温の砂によってシダなどに火がつき延焼したとみられることがわかりました。 １月、江田島市にある海上自衛隊の射撃場の敷地内から出火し、３日間で山林１９・７ｈａが燃えました。 消防などによりますと、爆薬を使った訓練で高温の砂の塊が飛び散り、半径３４ｍの３カ所でシダなどの植物に火がついたことで山林に燃え広がったとみられることが実証実験な