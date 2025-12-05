農林水産省は１２月２日、１１月２５日〜２６日の食品価格動向調査の結果を発表。キャベツ・ねぎ・レタス・たまねぎ・トマト・にんじん・はくさい・だいこんの野菜８品目について、各都道府県１０店舗（全国４７０店舗）の小売価格の平均値を算出しました。前週よりも価格が下がった野菜は、キャベツ・はくさい・だいこん。一方で前週よりも価格が上がったのは、トマトでした。▼１１月２５日〜２６日の調査結果（全国平均）※